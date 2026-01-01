Интензивната работа по сметопочистването в София продължава и през почивните дни.

Столичната община продължава интензивната работа по сметопочистването в най-засегнатите райони на града. Само за вчерашния ден, 16 януари 2026 г., от районите „Подуяне“ и „Слатина“ са извозени общо 126 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

От Столична община дават отчет за извършената дейност на 16 януари 2026 г.:

Район „Подуяне“ На терен са работили пет камиона, които са обслужвали участъци по „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията, както и каретата „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“, карето „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“ и „Левски В“, както и локално платно на „Ботевградско шосе“.

Район „Слатина“ Пет камиона, щипка и мултилифт са работили в зоните „Летище София“, Министерство на външните работи, „ВТУ „Тодор Каблешков““, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“ - кръстовището „Владово“ – „Гео Милев“, „Слатинска“, „Циклама“, „Мъдрен“, както и в каретата „Христо Чернопеев“ – „Цариградско шосе“ – „Асен Йорданов“ – „Шипченски проход“ и „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“ – „Александър Жендов“ – „Цариградско шосе“. Допълнително е работено по „Иван Димитров – Куклата“, „Симеонов век“, „Велчо Атанасов“, „Боян Магесник“, както и по улиците „Георги Минчев“, „Попова шапка“, „Димитър Софиянец“, „Асенова крепост“, „Георги Обретенов“, „Румен войвода“, „Стоил войвода“ и „Детелин войвода“. Щипка и мултилифт са работили в кв. „Христо Ботев“.

Район „Люлин“ По данни на „Софекострой“, на терен са работили камиони в 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти и 10-ти микрорайон, като работата е започнала по улиците с масов градски транспорт и е продължила във вътрешнокварталните улици и улиците с обществено значение. След механизираното почистване във „Филиповци“ с багери, екипи са пристъпили и към обслужване на контейнерите.

Планирана дейност за 17 януари 2026 г.

Район „Подуяне“ Работата продължава в каретата „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – жп линията, „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“,

„Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“ и „Левски В“. На терен ще работят общо 5 камиона.

Район „Слатина“ Екипите ще работят в зоните „Летище София“, Министерство на външните работи, „ВТУ „Тодор Каблешков“, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, „Корал“, „Роглец“, „Кривина“, „Спътник“, „Владово“, „Христо Чернопеев“, „Цариградско шосе“, „Асен Йорданов“, „Шипченски проход“, „Александър Жендов“, „Иван Димитров – Куклата“, „Симеонов век“, „Велчо Атанасов“, „Боян Магесник“,. В кв. „Редута“, - „Петър Богдан“, „Пеячевич“, „Каймакчалан“, „Марагидик“, „Борис Христов“, както и „Коста Лулчев“, „Генерал Хосе де Сан Мартин“, „Постоянство“, „Скай Сити“, Агенция по вписванията и кв. „Христо Ботев“. На терен ще работят общо 5 камиона.

Район „Люлин“ По данни на „Софекострой“, днес камиони ще работят във 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти и 10-ти микрорайон, както и в квартал „Филиповци“ и централната зона на Люлин.

Столичната община продължава ежедневната работа с повишен капацитет, включително чрез координация между СПТО, „Софекострой“ и районните администрации, с цел стабилизиране на ситуацията и нормализиране на услугата за гражданите.