Акушеро-гинекологичният кабинет в столичния кв. "Гео Милев", от който изтекоха видеозаписи на прегледи на пациентки, тази сутрин осъмна с разбити яйца по входната врата.
BulFoto / Светломир Стоянов
Там още стои и стикер, който предупреждава, че обектът има видеонаблюдение, предаде BulFoto.
При акция на полицията вчера е иззета скритата камера в обекта. Претърсени са още 7 обекта в София.
Работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата.