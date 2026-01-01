Акушеро-гинекологичният кабинет в столичния кв. "Гео Милев", от който изтекоха видеозаписи на прегледи на пациентки, тази сутрин осъмна с разбити яйца по входната врата.

BulFoto / Светломир Стоянов

Там още стои и стикер, който предупреждава, че обектът има видеонаблюдение, предаде BulFoto.

BulFoto / Светломир Стоянов

При акция на полицията вчера е иззета скритата камера в обекта. Претърсени са още 7 обекта в София.

BulFoto / Светломир Стоянов

Работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата.