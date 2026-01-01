Прокуратурата и МВР с подробности за международната организирана престъпна група, изготвяла и разпространявала фалшиви евро.

През последните два дни бяха проведени 11 претърсвания на автомобили и жилища, обиски на лица и огледи на местопроизшествие, обясни говорителят на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова.

Задържани са двама български, двама румънски и един италиански гражданин. При извършените обиски са открити и иззети неистински парични знаци на стойност над 1 200 000 евро, както и 1 кг кокаин, добави тя.

Акция на ГДБОП: Откриха фалшиви банкноти на стойност 1 млн. евро в София

Работата, свързана с тази организирана престъпна група, започва преди месец, обясни главният секретар на МВР Георги Кандев.

В резултат на работата на ГДБОП и румънската полиция преди около седмица е засечено първото посещение на групата в България. На 23 март е взето решение групата да бъде реализирана. На място са задържани двама български, двама румънски и един италиански гражданин.

Единият български гражданин е с криминална проява, свързана с наркотици в Румъния, която е с 30-годишна давност.

В автомобила на един от българските граждани е открит кокаин с висока чистота. Единият от българите обитава адрес в Пазарджик, на обитавания от него адрес са открити 200 000 евро в банкноти с номинал от 500 евро.

Единият от румънските граждани, който не е задържан в България, за когото с колегите от Румъния имаме информация, че е организатор на този канал, е взето съвместно решение да бъде задържан на румънска територия. Рано тази сутрин е задържан организаторът и е открита печатницата за тези фалшиви банкноти.

Този случай е много добър пример за работа между българските и румънските служби, отбеляза Кандев.

Към момента няма данни за други участници, свързани с групата.

Директорът на ГДБОП главен комисар Мартин Златков обясни, че характерното за този тип фалшиви банкноти е, че са нови, сега са излезли на пазара и по данни на ГДБОП те не са засичани в обращение.

Ние успяхме да предотвратим разпространението на фалшивите банкноти на пазара и в цяла Европа, подчерта Златков.

Това е много успешна международна операция и успяхме да предотвратим голяма щета за европейския бюджет и европейските граждани, отбеляза той.

Зам. шефът на ГДБОП Дарин Костов посчи, че фалшивата банкнота от 100 евро е с много добро качество. На тази от 500 евро предстои да се правят анализи.

Направили сме справки в БНБ и в ЕЦБ, от този вид банкноти са засечени само две бройки. Най-вероятно това са мостри, дадени от същата група.