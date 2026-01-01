Инспекторатът към Върховната касационна прокуратура се самосезира във връзка с видео, показващо спор на паркинг между гражданин и прокурор от Военно-окръжната прокуратура в София. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Видеото е заснето на 6 април 2026 г. до паркинг в столицата на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“. То показва възникнал спор между прокурорка и гражданин, който снима и който твърди, че е бил заплашен.

По информация на NOVA става въпрос за зам.-шефа на Военно-окръжната прокуратура в София Деница Иванова. Неотдавна тя е била командирована от Елин Пелин в Софийската градска прокуратура и оттам става заместник на военните прокурори в София.

Видеото е споделено от Боян Георгиев. Той пише в коментар, че улица „Цар Самуил“ е еднопосочна за влизащите от ул. „Алабин“, което е сигнализирано с пътен знак. „При завиване от ул. „Алабин“ точно пред входа на платения паркинг, където имам абонамент, бях пресрещнат от червен „Мерцедес“ модел GLC. Регистрационния номер не видях. Зад волана беше жена, която, въпреки че караше в насрещното движение и знаеше, че извършва нарушение, започна да ми прави знаци да мина назад, за да ѝ направя път. Отказах и просто продължих напред с колата си, което много ядоса жената, но не я спря да продължи напред с „Мерцедеса“ и да се допре броня до броня с мен“, разказва Георгиев.

При последвалата ескалация на напрежението между двамата, прокурорката отправила заплаха „Още една дума и ще ти съсипя живота“ и понечила да снима регистрационните табели на автомобила на Георгиев. Междувременно се събрали случайни минувачи и автомобили, които не могат да преминат заради скандала, при което прокурорката се оттеглила с колата си.

Отдел инспекторат е изискал становище от Комисията по професионална етика към Военно-апелативна прокуратура за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

Проверката следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия.

По-късно главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е разпоредил незабавни действия.

"Още рано тази сутрин наредих на колегите от СДВР да започнат оперативно-издирвателни мероприятия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. В резултат на бързата и професионална реакция, жената от видеозаписа беше установена, а свидетелят, заснел случилото се, даде подробни показания. Преди минути нарушителката е санкционирана съгласно действащото законодателство", написа той.

"Искам да бъда пределно ясен - законът е за всички. Той ще бъде прилаган еднакво и безкомпромисно - без значение от служебно положение, обществен статус или каквито и да било други обстоятелства", пише още Кандев.