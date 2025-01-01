Жителите на София станаха свидетели на впечатляващо природно явление рано сутринта днес.

Ярка двойна дъга се появи над града и зарадва столичани малко след 8 часа сутринта.

Много софиянци споделиха снимки в социалните мрежи, описвайки я като "вълшебна" и "рядко красива".

Припомняме, че за 24 октомври синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време - ще е ветровито. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Кодът е в сила за цялата страна, с изключение на Перник, Кюстендил и Благоевград.

Днес ще е облачно и от запад на изток ще има валежи от дъжд. След обяд ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°.