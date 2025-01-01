Днес правителството отпусна 53 млн. лв. за строителството на метрото и охраната му. Това е последователна политика на кабинета „Желязков“, който преди няколко месеца, при предоговарянето на средствата в Плана за възстановяване и устойчивост, осигури допълнителни 149 млн. лв. за метрото и за нови метровлакове. Това заявява министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев в профила си във Фейсбук.

„Ясната политика на отговорност и грижа към този стратегически за столицата ни проект е в ярък контраст с решението на първото правителство на "Продължаваме промяната", което отряза европейското финансиране за метрото през „Слатина“ през 2022 г.“, пише още Георгиев.

Четиридесет млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат предоставени на Столичната община за изграждането на 6-те километра метро от Военната академия през „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“, а 13 млн. лв. се осигуряват за охраната му като стратегически обект за националната сигурност, допълва правосъдният министър в оставка.

По-рано днес правителството в оставка одобри допълнителни трансфери в общ размер 53 млн. лв. по бюджета на Столичната община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи.