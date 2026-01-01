Преди повече от месец се случи жестокия случай на агресия в столичния квартал „Люлин“ - двама млади мъже, единият от които непълнолетен, ритаха и скачаха върху главата на други двама мъже.

Тогава собственичката на магазина, пред който се случваше всичко, разказа, че тази агресия не е била предизвикана от нищо, а нападателите - на 16 и 34 години, са били видимо употребили алкохол. Те бяха задържани и са с повдигнати обвинения за нанасяне на средни телесни повреди.

Резултатът месец по-късно е, че мъжът, върху чиято глава е скачано, все още е с опасност за живота и е настанен в "Пирогов". Той нито може да се движи, нито да говори, нито да диша самостоятелно, предава NOVA.

Лекарите поддържат живота му, а близките му се опасяват, че съдът ще реши да пусне непълнолетния нападател на свобода, докато тече разследването. Вторият мъж, станал обект на нападението, се е разминал с фрактури и е дал показания за случилото се.

„В понеделник съвсем случайно разбрахме, че адвокатът на единия от нападателите на Добри е поискал да бъде пуснат от ареста по медицински причини. Искам да попитам какви са тези медицински причини при положение, че брат ми все още се бори за живота си?

Искам да помоля съдиите да изгледат отново материалите по делото, защото брат ми не е бил със средна телесна повреда, а с тежка черепно-мозъчна травма”. Това разказа в сестрата на тежко пострадалия мъж Луиза Илиева.

По думите ѝ състоянието на брат ѝ все още е тежко. „Той идва в съзнание, но не напълно. Недоумявам. Дали това, че нападателят е непълнолетен, оправдава постъпката му?”, попита жената.

Илиева заяви, че информацията, която е получила от „Пирогов” на 8 декември миналата година била, че брат ѝ е в кома и е приет с тежка черепно-мозъчна травма. „Никъде не съм чула за средна телесна повреда, както са квалифицирани нараняванията на Добри", посочи сестрата на пострадалия.

Валерия, която е близка приятелка на пострадалия мъж подчерта, че той е бил „кротък и никога не е посягал на никого”. „В него нямаше агресия. Познавам го много добре. Според мен случилото се с него е чисто престъпление и опит за убийство”, изтъкна жената.