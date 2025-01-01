29-годишна осъждана жена е задържана и обвинена за кражба на пари, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

На 21 октомври в 13:15 ч. в магазин на столичния бул. „Черни връх“ обвиняемата отнела от друга жена портфейл със сумата от 7500 лв.

По случая се води разследване, като за подобно престъпление законът предвижда до 8 години затвор.

Състав на Софийски районен съд се е съгласил с искането на прокуратурата и е наложил постоянен арест на 29-годишната.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.