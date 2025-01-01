Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) осъди остро бруталното нападение срещу Иво Илиев – прокурор в Софийска градска прокуратура.

"Извършеното нападение представлява престъпен акт срещу човешката личност, брутална агресия срещу независимата съдебна власт и тежък удар срещу правовия ред и държавността.

Изразяваме безусловна човешка и институционална подкрепа към прокурор Илиев и неговите близки и сме уверени, че това престъпление ще бъде разкрито своевременно и ще получи своя законосъобразен отговор от компетентните органи", посочват Съдиите от ВСС в официална позиция.

Маскиран мъж нападна с чук прокурор Иво Илиев пред дома му в София

Припомняме, че Илиев, бивш заместник градски прокурор на София, беше нападнат от маскиран мъж с чук около 20:30 часа на 21 октомври. Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в „Студентски град”.

"До изясняване на фактите и обстоятелствата по случая от разследващите органи апелираме за въздържане от коментари, които нагнетяват напрежение в публичното пространство, внушават липса на съпричастност към пострадалия колега и неговото семейство", допълват от Съдийската к

По случая се води разследване за опит за убийство.