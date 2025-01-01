Този петък София ще посрещне най-тъмната си нощ – SOLAR HALLOWEEN. От 23:00 ч. Интер Експо Център ще отвори врати за едно от най-чаканите събития на сезона – събитието, което превръща фестивалното преживяване в ритуал. София ще диша в ритъма на тъмнината.

Тази година зад пулта застават WADE и Tre Reynolds – двама артисти, които умеят да превръщат дансинга в чиста енергия.

WADE идва от Южна Испания и е сред най-разпознаваемите имена на съвременната tech house сцена. След участия на фестивали като Tomorrowland и Ultra Miami, както и резиденции в клубове като Ushuaïa Ibiza, той се утвърди като артист, който балансира между тежкия груув и позитивната енергия на публиката. Онзи вид енергия, която кара тялото да се движи, преди умът да осъзнае защо.

Tre Reynolds, родом от Ливърпул, е част от новата генерация артисти, които пренасят британския клубен дух в международен контекст. Определян като едно от осемте най-перспективни имена в света на електронната музика, той се утвърждава с характерен стил, в който дълбокият бас и минимализмът се преплитат в изчистено, напрегнато звучене. Сетовете му се отличават с динамика и усещане за движение, което не спира до сутринта – гладък, секси, но опасен звук, който остава под кожата.

Нощта на SOLAR HALLOWEEN обещава да бъде дълга и заредена с атмосфера – комбинация от звук, светлина и емоция, характерна за всички събития под марката SOLAR. Стани част от един свят на обесии и страст, където ритъмът е изкушение и музиката – твоята зависимост.