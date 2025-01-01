Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ обяви предложения за „реалистична и разумна промяна на данъчна и осигурителна система“. Целта е устойчивост на бюджета, заявяват от синдиката в публикуван анализ относно консолидираната фискална програма за 2026 г., изготвен от главния икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев.

Едно от предложенията е за въвеждане на прогресивен данък върху доходите и необлагаем минимум върху доходите на физически лица. От КТ „Подкрепа“ се обявяват и за преустановяване на практиката износът на добавена стойност от България да се облага с нулева ставка и нито стотинка да не остава в държавата.

Синдикатът категорично няма да се съгласи да се увеличава ДДС от 20% на 22%. Подобна мярка ще намали допълнително покупателната способност на доходите на работещите и ще прехвърли още тежест върху тях. Повишаването на ставката на ДДС ще увеличи цените на стоките и услугите и ще доведе до допълнителна инфлация, което отново ще се отрази пагубно на бюджета на домакинствата, се посочва в анализа.

Постепенно увеличаване на максималния осигурителен доход на три стъпки до достигане на 8500 лв., съгласно разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване, е друго предложение на синдикалната организация. Сред идеите е и „разширяване на осигурителната база, като се включат и доходите от капитал, тъй като облагането с осигурителни вноски само на доходите от труд е вид дискриминация, тъй като осигурителната система у нас работи на солидарен принцип“.

Относно конкретните приходни мерки от КТ „Подкрепа“ предлагат увеличаване на данъка върху дивидентите на 10%, с цел изравняване на подоходните данъци.

От КТ „Подкрепа“ настояват за увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – равно на минималната работна заплата. Оттам предлагат и увеличаване на размера на еднократната помощ при смърт на осигурено лице с ръста на средния осигурителен доход.

Не трябва да се допуска увеличение на размера на осигурителните вноски, а по-скоро икономическите, социалните и финансови решения следва да са в посока приобщаване на хората с високи доходи и общественото им ангажиране към принципите на солидарното осигуряване, се казва още в анализа.

От КТ „Подкрепа“ предлагат увеличение с 13,6 % на разходите за възнаграждения в бюджетния сектор.

Целият анализ на КТ „Подкрепа“ е публикуван тук

Бюджетната процедура е в ход, обяви преди дни финансовият министър Теменужка Петкова в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за изготвянето на проектобюджета за 2026 г. До края на октомври проектът на бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание. Призовавам за още малко търпение, посочи тогава министърът.