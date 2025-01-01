Министърът на външните работи на Нидерландия Давид ван Вел пристигна днес на официално посещение в Киев, съобщи Укринформ.
"Моето послание днес в Киев е, че Украйна може да разчита на нашата максимална подкрепа в борбата с руския агресор", написа министърът в социалната мрежа "Екс".
Day after day, Russia terrorises Ukrainians with its horrific attacks. Innocent people are suffering. With winter around the corner, families are left without power and gas.— David van Weel (@ministerBZ) October 28, 2025
My message today in Kyiv: Ukraine can count on our maximum support to fight the Russian aggressor. pic.twitter.com/fbRk6xbjrn
Той подчерта, че Русия "тероризира украинците с ужасяващите си атаки" ден след ден, отбелязвайки, че невинни хора продължават да страдат. Ръководителят на нидерландската дипломация също така подчерта, че с наближаването на зимата семействата в Украйна остават без ток и газ.
На 10 октомври украинският президент Володимир Зеленски се срещна с нидерландския министър на отбраната Рубен Брекелманс. След тази среща Украйна и Нидерландия подписаха меморандум за съвместно производство на дронове, припомня Укринформ.