Община Пазарджик предприема действия по сигнали за отровени животни, съобщиха от администрацията.

Кметът Петър Куленски е разпоредил проверки, мерки за установяване на причинителите и предотвратяване на подобни инциденти.

Работи се в координация с полицията, като се събират всички факти и доказателства, свързани със сигналите, като резултатите ще се предоставят на прокуратурата.

Ветеринарни лекари ще установяват точната причина за смъртта, ще се правят огледи на място и преглед на записи от системите за видеонаблюдение.

Призовават се гражданите, които разполагат с информация или видеозаписи, да ги изпратят на електронната поща за сигнали на общината, да позвънят на телефон 112 или в най-близкото Районно управление на МВР.

През миналата година в Пазарджик бе сформиран специализиран екип за хуманно улавяне, кастиране и обезпаразитяване на безстопанствени кучета, за да се ограничи популацията им и да се намалят опасните ситуации вследствие на агресивни животни.