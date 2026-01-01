Във връзка с провеждането на финала на третия етап от Giro d’Italia – събитие от световен мащаб, Столична община предприема дейности по подготовката, включително осигуряване на безопасна и качествена пътна инфраструктура.

От 1 април (сряда), при благоприятни метеорологични условия, започват ремонтни дейности по отделни участъци на бул. „Цариградско шосе“. Работата ще се извършва по възможност извън пиковите часове на движение, с цел минимизиране на затрудненията за трафика. Предвидени са локални ремонти на настилката и ракордиране на дъждоприемни шахти.

В рамките на днешния ден (вторник) ще се извърши инспекция на ревизионните шахти по булеварда. В тази връзка ще бъде ограничено движението в посока център в участъка от „Площад на Авиацията“ до бул. „Васил Левски“. На места движението ще се извършва само в две пътни ленти временно.

При подходящи метеорологични условия се очаква до края на седмицата да започнат ремонтни дейности поетапно в следните участъци в посока център:

от бул. „Копенхаген“ до 4-ти км на бул. „Цариградско шосе“;

от „Площад на Авиацията“ до бул. „Васил Левски“.

Паралелно ще се работи и по ул. „Самоковско шосе“ – в участъка от бул. „Копенхаген“ до Софийския околовръстен път.

Планира се обновяването на инфраструктурата в засегнатите участъци да бъде извършено в рамките на един месец.

Столична община се извинява за причинените неудобства и призовава водачите да използват алтернативни маршрути и да се движат с повишено внимание. Предприетите дейности са насочени към подобряване на безопасността и движението в града.