Общо 10 кандидатури са подадени в процедурата за избор на главен изпълнител на първия участък от бул. „Източна тангента“ - изцяло нова пътна връзка между Северната скоростна тангента и бул. “Владимир Вазов“. Това съобщи заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Процедурата е обявена от Столичната община за първия етап на булеварда – от пътния възел на Северната скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов“. За участъка са приключили отчуждителните процедури и има влязло в сила разрешение за строеж.

Трасето е ключово за източните райони на София

„Участието на 10 фирми в търга показва висока конкуренция, добре подготвена процедура и доверие към възложителя. Конкуренцията създава предпоставки за постигане на по-високо качество при реализирането на обекта и по-добра цена“, посочи Лютов.

След избора на изпълнител, в законоустановения срок ще започнат строителните дейности. Обектът ще бъде предложен за финансиране в капиталовата програма за 2026 г.

Източната тангента ще поеме транзитния трафик. Предвижда се изграждане на кръстовище на две нива с бул. „Владимир Вазов“, което ще осигури връзки във всички направления. Проектът включва нова пътна инфраструктура, осветление, велотрасе и озеленяване, като се запазват съществуващи дървесни видове и се предвижда засаждането на общо 1 068 дървета и храсти.

Сред другите ключови проекти в източната част на града, по които работи Столична община са изграждането на бул. „Копенхаген“, свързващ „Дружба“ и „Младост“, както и работата по бул. „Климент Охридски“.

Два участъка от бул. „Адам Мицкевич“

Паралелно Столичната община работи по градоустройствени и отчуждителни процедури за два участъка от бул. „Адам Мицкевич“. За отсечката между бул. „Сливница“ и моста при „Бакърена фабрика“ се провеждат процедури по устройствено планиране и отчуждаване, като се очаква инвестиционното проектиране да започне в рамките на около година и половина.

За участъка от моста при „Бакърена фабрика“ до кръговото кръстовище на Ломско шосе процедурите са в напреднала фаза и има готовност строителството да започне още през следващата година. Реализацията на двата участъка ще подобри проводимостта на движението и ще елиминира проблемни точки, включително участъци с остри завои.

В северната част на София се подготвят и други пътни проекти – продължението на бул. „Илиянци“ до връзката със Северна скоростна тангента, реконструкцията на бул. „Рожен“ от ж.п. надлеза до надлез „Надежда“, както и ремонтът на „Челопешко шосе“. Подготвят се и проектите за ремонт на бул.“Мария Луиза“, бул.“Христо Ботев“ и бул.“Джеймс Баучер“.