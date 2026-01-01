С официална церемония и първа копка започна изграждането на нова тягова станция край ихтиманското село Живково. Новата станция ще осигури електрозахранване на контактната мрежа в железопътния участък София - Пловдив. Елементът е част от проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин - Костенец, Фаза 2“.

БТА

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк каза, че със съвместни усилия ще бъде одобрен обликът на българските железници и ще бъде осигурена съвременна модерна железница, която ще оправдае очакванията на бизнеса и хората. По думите на Тюрк с реализацията на проекта ще се повиши значително капацитетът на железопътната линия София - Пловдив. Ще бъде увеличена и безопасността на движението и ще има по-малко аварии и закъснения на влакове. Той добави, че очаква качествено строителство и изрази надежда крайният резултат да бъде оправдан.

Изпълняващият длъжността заместник генерален директор „Стратегия и администрация“ в Държавно предприятие (ДП) Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) Десислава Борисова каза, че надеждното функциониране на железопътната инфраструктура за тях като възложител е водещ приоритет. По думите й реализирането на обекти като нова тягова подстанция е важна крачка в тази посока. Тя добави, че подстанцията ще играе важна роля за електрозахранване. Борисова определи участъка Елин Пелин - Костенец като един от най-сложните железопътни участъци в страната. По този начин ще има надеждни пътувания и сигурност за всички, които ползват жп транспорта.

Заместник-кметът на община Ихтиман Иван Янкулов пожела бързо и качествено строителство на обекта и посочи, че се надява това да допринесе за развитието на региона.

Живко Недев от изпълнителя на проекта „ТПС“ ДЗЗД увери Министерството на транспорта и съобщенията и НКЖИ, че в тяхно лице могат да видят сериозен изпълнител, който е показал опит и възможности. Той увери, че съвсем скоро ще бъде прерязана лентата на новата тягова подстанция.

От НКЖИ обясниха още, че ключов компонент от проекта е внедряване на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. Тя ще осигури централизирано управление и постоянен мониторинг на енергийните съоръжения

На събитието присъстваха инж. Мария Генова, председател на Управителния съвет на НКЖИ и генералният директор на НКЖИ инж. Йордан Върбанов.

През септември миналата година от НКЖИ съобщиха, че е приключило прокопаването на още един тунел в участъка между Елин Пелин и Костенец.