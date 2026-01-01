Столичната община въвежда промени, с които се закрива автобусна линия №805 и се разкрива нова автобусна линия №95, общиха от администрацията на кмета Васил Терзиев.

Новата линия ще осигурява директна връзка между кв. „Манастирски ливади“ и ж.к. „Студентски град“. Промените са с цел подобряване на транспортното обслужване и оптимизация на маршрутната мрежа на обществения транспорт.

Маршрутът на автобусна линия №95 в посока ж.к „Студентски град“ е кв. „Манастирски ливади“ (обръщателно колело) – ул. „Луи Айер“ – бул. „Тодор Каблешков“ – бул. „Филип Кутев“ – ул. „Могилата“ – ул. „Данаил Крапчев“ – ул. „Трифон Кунев“ – ул. „Емануил Попдимитров“ – ул. „Георги Райчев“ – бул. „Симеоновско шосе“ – ул. „Георги Русев“ – ул. „Проф. Живко Сталев“ – ул. „Акад. Стефан Младенов“ – ж.к. „Студентски град“.

В посока кв. „Манастирски ливади“ маршрутът е ж.к. „Студентски град“ – ул. „Акад. Стефан Младенов“ – ул. „Проф. Живко Сталев“ – ул. „Георги Русев“ – бул. „Симеоновско шосе“ – ул. „Асен Разцветников“ – ул. „Йордан Стубел“ – ул. „Данаил Крапчев“ – ул. „Могилата“ – бул. „Филип Кутев“ – бул. „Тодор Каблешков“ – ул. „Луи Айер“ – кв. „Манастирски ливади“ (обръщателно колело).

Интервал на движение на по новата линия ще е на 15 минути в делнични дни и на 30 минути в празнични.

С въвеждането на новата линия се разкриват и нови спирки по маршрута, сред които: „Ул. Младежки проход“, „Ул. Никола Крушкин – Чолака“, „Ул. Емилиян Станев“, „Метростанция „Витоша“ (в посока кв. „Манастирски ливади“), „Ул. Марин Тодоров“, „Ул. Чавдар Мутафов“, „Ул. Емануил Попдимитров“, „Студентски град“ и „Бл. 29А ж.к. „Малинова долина“.