"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 27 март - петък във връзка с провеждане на тестове за налягане в жк. „Красна поляна“ 3 и жк. „Сердика“ се налага спиране на водоподаването от 00:00 до 7:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, бул. „Вардар“, бул. „Никола Мушанов“, ул. „Житница“, ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Костенец“ и ул. „Гюешево“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Добротич“ на кръстовището с ул. „Шемница“.

Във връзка с провеждане на тестове за налягане в кв. „Факултета“ се налага спиране на водоподаването от 00:00 до 7:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ - в района на местност "Барите".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Монтавидео“ на кръстовището с ул. „Барите“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.