"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 27 март - петък във връзка с провеждане на тестове за налягане в жк. „Красна поляна“ 3 и жк. „Сердика“ се налага спиране на водоподаването от 00:00 до 7:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, бул. „Вардар“, бул. „Никола Мушанов“, ул. „Житница“, ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Костенец“ и ул. „Гюешево“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Добротич“ на кръстовището с ул. „Шемница“.
Във връзка с провеждане на тестове за налягане в кв. „Факултета“ се налага спиране на водоподаването от 00:00 до 7:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ - в района на местност "Барите".
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Монтавидео“ на кръстовището с ул. „Барите“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.