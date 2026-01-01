"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 11 февруари - сряда във връзка с монтаж на водомерен възел и спирателни кранове по ул. „Хилендарски манастир“, кв. „Симеоново-Драгалевци“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: кв. „Симеоново-Драгалевци“, кв. „Симеоново“, в.з. „Могилата“ и в.з. „Милкова кория“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: кв. „Симеоново-Драгалевци“ - ул. „Захари Зограф“ № 57, на паркинга на магазин „Макси“, кв. „Симеоново“ - бул. „Симеоновоско шосе“ на кръстовището с ул. „Витошко лале“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.