"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 11 февруари - сряда във връзка с монтаж на водомерен възел и спирателни кранове по ул. „Хилендарски манастир“, кв. „Симеоново-Драгалевци“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: кв. „Симеоново-Драгалевци“, кв. „Симеоново“, в.з. „Могилата“ и в.з. „Милкова кория“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: кв. „Симеоново-Драгалевци“ - ул. „Захари Зограф“ № 57, на паркинга на магазин „Макси“, кв. „Симеоново“ - бул. „Симеоновоско шосе“ на кръстовището с ул. „Витошко лале“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.