"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 21 януари - сряда във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. "Президент Линкълн", жк. "Овча купел" 2 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 20:00 часа на клиентите на "Софийска вода" в района на: бл. 1, бл. 2 и бл. 4, МБАЛ „Сердика“, месарница „Партньори“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: на паркинга до бл. 2.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Жечо Гюмюшев“, жк. „Младост“ 3 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Жечо Гюмюшев“ от ул. „Ген. Радко Димитриев“ до ул. „Бъднина“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Жечо Гюмюшев“ на кръстовището с ул. „Бъднина“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.