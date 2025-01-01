Тежка катастрофа е станала в късните часове на 26 октомври в София.

Според публикации в социалните мрежи автомобил е паднал от моста на „Цариградско шосе“ при началото на бул. „Александър Малинов“ в "Младост". Колата е напълно премазана.

При инцидента са пострадали трима души, съобщава БНР. Сигналът за катастрофата е подаден в 23:49 часа, съобщиха от Центъра за Спешна медицинска помощ в столицата. На мястото са били изпратени три линейки.

Пострадалите са на 19-годишна възраст.

Те са получили камшични удари, травми на главите и комоцио. Спешните екипи са ги транспортирали до ВМА.

От кадри във Facebook става ясно, че автомобилът е бил нает от компания за коли под наем в София.

Заради продължаващия проливен дъжд от сутринта в София са станали десетки катастрофи. Навсякъде са се образували огромни задръствания. Придвижването из града е силно затруднено.