Туристка пострада при слизане по пътека край Боянски водопад във Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба.

Инцидентът е станал снощи, след като група чуждестранни туристи се отправила на преход в района над София. Те успели да достигнат до водопада по заобиколния маршрут, но при слизане избрали по-кратката и по-трудна пътека покрай реката.

Малко преди да достигнат квартал "Бояна", една от туристките стъпила накриво на труден участък и получила травма в глезена.

Подаден е сигнал на тел. 112, след което на място са изпратени екипи на Планинската спасителна служба. Пострадалата е била обездвижена с шина и транспортирана с носилка до подножието на планината, откъдето е откарана за лечение в УМБАЛСМ Н. И. Пирогов.

От ПСС напомнят, че маршрутът по пряката пътека към Боянския водопад е труден и не е подходящ за хора без добра физическа подготовка, особено при намалена видимост.