Над 150 души живеят в страх след пореден палеж на входа на блока им в столичния квартал „Сухата река“.

Входът е пален вече два пъти. Първият палеж е отпреди Нова година. В нощта на 4 срещу 5 февруари човекът се появява отново. Следва още един палеж, за който разказва NOVA в свой репортаж, като извършителите досега остават неизвестни.

Съкооператорите разказват пред телевизионните камери, че 19 март около 02:00 часа през нощта двама маскирани оставили гума, полели я с бензин и я запалили. След това избягали.

Един час по-късно минал мъж от блока и видяла пожара. Обадил се на спешния телефон 112. На място пристигнали полицаи.

Записите от камерите са били предадени на органите на реда. Все още обаче не е ясно кои са извършителите. От СДВР са поискали и записи от камери на бензиностанциите в района.

„Живеем в постоянен страх. Не знаем кога отново ще се случи. Повечето случаи са през нощта. Ако е по-сериозно, няма как да разберем и да се евакуираме”, безпокоят се хора от блока.