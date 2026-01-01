Изложба, посветена на софийските речни пространства, бе открита в градината "Кристал" в столицата от служебния министър на околната среда и водите Юлиян Попов. На различни пана могат да се видят отделни локации на речни пространства и концепции за тяхното преобразяване. Изложбата е дело на арх. Димитър Пушников. Тя може да бъде разгледана до 28 април.

Това са визии за начина, по който софийските реки могат да изглеждат един ден, заяви министър Попов. Те са съобразени със съвременните подходи за възстановяването им. Трябва да си даваме сметка, че София има мрежа от реки, подчерта той.

БТА

Изложбата показва различни етапи за бъдещето на реките, каза заместник-кметът на столицата с ресор "Градско планиране и развитие" арх. Любомир Георгиев. По думите му ще са необходими различни процедури, докато се реализират тези визии, но е хубаво, че има обществена нагласа в защита на реките. Представената визия съвпада с тази на Столичната община, увери заместник-кметът. Той напомни за инициативата за превръщането на пространството край Владайска река в линеен парк.

Идеята на изложбата е да събуди гражданите на София за това какво е възможно да се случи, коментира арх. Димитър Пушников. Той си пожелава зелена инфраструктура и добри условия за разходки в зелените пространства.

БТА

София има всичко необходимо, за да се превърне в истински свързан синьо-зелен град. Реките вече са тук. Зелените пространства вече са тук. На много места коридорите вече съществуват. В много отношения вече сме на 90% там. Това, което липсва, е свързаност. Днес твърде много от реките на София остават скрити зад занемарени бетонни корита и остатъчна инфраструктура. Вместо да оформят ежедневието на града, те стоят встрани от него. А могат да бъдат много повече: свързана мрежа от по-зелени речни коридори, пешеходни маршрути, линейни паркове и нови обществени пространства, споделя Пушников.

По думите му този проект показва именно тази възможност. Как реките могат да бъдат възстановени в различна степен и да се превърнат отново в видима и ценна част от града. По-добре свързаната речна мрежа може да създаде нови зелени пространства, да подобри качеството на въздуха, да намали градската жега, да подкрепи биоразнообразието, да забави високите води и да направи придвижването пеша и с велосипед много по-приятно.

В градската част на София протичат над 33 реки с имена, а в цялата Столична община техният брой надхвърля 130. Много от тях днес са скрити в подземни колектори или превърнати в бетонни канали. Когато една река бъде вкарана в бетонно корито, тя губи своите естествени функции. Така градът става по-уязвим на наводнения, прегряване и замърсяване. Затова е важно да гледаме на градските реки не като на отводнителни канали, а като на живи речни екосистеми, посочват от Министерството на околната среда и водите.

От бетонни канали градските реки могат да се превърнат в пространства за отдих, спорт и близост до природата. Екологичната им стойност може да бъде възстановена, ако им позволим да се „излекуват сами“ и използваме съвременните възможности за тяхното възстановяване, добавят още от ведомството.