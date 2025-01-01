През почивните дни с пълна сила тече ремонтът на ключов мост на столичния булевард „Ломско шосе“.

Ремонтът започна късно вечерта в петък и трябва да приключи до края на днешния почивен ден.

Извършват се строителни дейности на пътното платно на бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „107“ до бензиностанция „ЕКО“ /моста при ж.п. линията в ж.к „Обеля“. Участъкът не е ремонтиран през последните години и е в лошо състояние.

Целта е да се подобри пропускливостта и безопасността на съоръжението.

По време на текущия ремонт пътната настилка на моста ще се фрезова и ще се асфалтира изцяло. За ремонтите дейности са избрани почивните дни на месец август, когато трафикът е по слаб с цел да не се затруднява движението през работните дни.