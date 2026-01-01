Тази събота (17 януари) зимният курорт Боровец ще отпразнува за 15-а поредна година Световния ден на снега, съобщиха на официалния си интернет сайт от комплекса.

Лифт картите за деца на възраст от седем до 13 години ще бъдат на цена от 0.50 €.

Ще има и безплатни ски и сноуборд уроци за начинаещите деца, които искат да направят първите си стъпки в зимните спортове.

На 15 януари започна нощното ски каране в Боровец.

Нощното каране ще бъде всеки четвъртък, петък и събота до увеличаване на снежната покривка. То ще бъде отворено от 18:30 часа до 22:00 часа.

За възрастни над 22 години нощното ски каране ще струва 32 евро (62,59 лева), за пенсионери над 65 години - 21 евро (41,07 лв.)

Картата за деца от седем до 13 години е 21 евро (41,07 лв.)

Снежната покривка е около 40 сантиметра. Лифтовете също работят. Цените на дневните лифт карти вижте тук.

От Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК) посъветваха туристите да карат в определените за това зони, защото при затопляне на времето има опасност от лавини.

Зимният туристически сезон в курортен комплекс Боровец бе открит на 27 декември със светлинно и факелно шоу.

Тази година Боровец отбелязва 130 години от обявяването си за курорт. През 2026 година ще има събития, посветени на годишнината.