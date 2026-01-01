Софийският апелативен съд (САС) ще преразгледа производството по случая със задържания до 40 дни гражданин на Обединени арабски емирства, предаде БГНЕС.

Стана ясно, че арестуваният в България шейх е от кралската фамилия на ОАЕ. Той е братовчед на сегашния крал и внук на първия шейх на емирствата.

На 3 април Софийски градски съд (СГС) задържа шейха след искане на Софийска градска прокуратура (СГП), образувано по Европейска заповед за арест. Въз основа на червен бюлетин арестуваният е обявен за международно издирване с цел екстрадиция и арест по искане на Интерпол ОАЕ - Абу Даби.

С постановление от 1 април на прокурор при Върховна касационна прокуратура чужденецът е задържан за срок до 72 часа.

Спрямо него е издадена национална заповед за арест от прокурора на Дубай с цел изтърпяване на присъда от 26.07.2017 г. за злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263,37 дирхама (4 840 857 евро).

У нас деянието, за което е осъден шейхът, е наказуемо с лишаване от свобода в размер до 3 години и глоба, а ако се касае за значителни или невъзстановени щети, наказанието е лишаване от свобода до 5 години и глоба. Извършеното престъпление съответства и на престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК, което е наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 6 години, а ако обсебването е в големи размери, предвиденото наказание е от 3 до 10 години.

С постановление от 2 април наблюдаващият прокурор при СГП е наложил забрана на чужденеца да напуска пределите на България.

В СГП освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последващата екстрадиция на мъжа.

От изложените фактически обстоятелства и оперативни данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР - София е установено, че арабският гражданин, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като същият е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти.