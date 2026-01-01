Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от 07.04.2026 г. старши комисар Пешо Петров е временно преназначен на длъжността директор на ОДМВР-Силистра. Днес той бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Милтенов.

Старши комисар Пешо Петров е роден 06.01.1967 г. в Силистра. Завършил е ВНВУ „Васил Левски“ – Велико Търново. Има дългогодишен стаж и голям професионален опит в системата на МВР, където постъпва през 1990 г. Последователно е заемал длъжностите разузнавач, инспектор, началник на група и началник на сектор „Криминална полиция“ в РУ-Силистра. През 2009 г. е временно преназначен на длъжността началник на РУ-Силистра.

От 2010 г. до момента ръководи сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР-Силистра.

Досегашният директор старши комисар Мартин Недялков е преназначен в Звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи.