В четвъртък облачността над страната ще е променлива, по-често значителна, на много места с валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

Почти без валежи ще е в крайни югозападни райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по поречието на Струма и Места временно силен. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 5°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

