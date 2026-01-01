Зрението на истинската вяра не е от физическо естество. Естеството на вярващото зрение е духовно - такова, каквото прониква зад булото на зримото и осезаемото. Това каза на Томина неделя Сливенският митрополит Арсений в катедралния храм „Св. Николай Чудотворец” в Ямбол. Осмият ден от Възкресение празнуваме като Ден на обновлението, наричан Нова Пасха и още Антипасха, разказа владиката пред миряните.

Наименованието Антипасха идва от древногръцки език и означава обновление, подновяване, отбеляза митрополит Арсений. Днес честваната неделя сякаш повтаря, възпроизвежда отново събитието на светлото Христово Възкресение. Затова прошението към Бога на всеки православен християнин трябва да бъде вътрешното му обновяване, каза владиката.

Неделя втора след Възкресение, се нарича още Томина. Днес светата Църква прояснява разума ни и предлага средство за преодоляване на съмнението и недоверието в Христовото Възкресение, каза митрополит Арсений. „Отговорът се съдържа в думите на самия Иисус Христос, явил се пак по чудесен начин пред учениците си, сред които този път е бил и свети апостол Тома. На него Синът Божи предложил да вложи в раните пръстите си, като казва на недоверчивия си ученик: „Не бъди невярващ, бъди вярващ!”. И още, казва Господ: „Тома, ти повярва, защото Ме видя. Блажени са, които не са Ме видели, а са повярвали”, цитира евангелски текст Сливенският митрополит.

Ако носим вярата в сърцето си, отново можем да чуваме гласа на възкръсналия Бог. Глас, който ни ободрява, който ни насърчава, вдъхновява. „Не бой се, само вярвай” – тези думи Христос отправя към всеки един от нас”, каза още митрополитът. „Страхът от бъдещето, от мними и реални заплахи е чувство, познато на мнозина, но в съвършената любов страх няма. А Бог е любов. Любовта пропъжда страха. Тази любов дойде, за да ни спаси”, обърна се хората в проповедта си след литургията владиката.

Нашето поведение на християни, което трябва да бъде на основата на любовта, нека бъде зримо потвърждение на Възкресението. Молитвено пожелавам на всички вас неотслабваща радост от възкръсналия Христос Бог и помощ свише във вашите ежедневни дела, каза още митрополит Арсений и прикани хората три пъти високо да възкликнат „Христос воскресе!”.

Архиерейската света литургия владиката отслужи в съслужение с протосингела на Сливенската митрополия архимандрит Димитрий, предстоятел на ямболския храм и архиерейски наместник в Бургас, с архимандрит Стефан, епархийски духовен надзорник и архиерейски наместник на Ямболската духовна околия, също и със свещеници от храмове в региона. Той им благодари за подкрепата и за грижите, които полагат за своите енорийски храмове.

В храм „Св. Николай Чудотворец” беше ръкоположен в свещенически сан дякон Димитър. В края на службата Сливенският митрополит Арсений и архимандрит Димитрий раздадоха на всички присъстващи пасхални козунаци и осветени малки икони, изобразяващи Възкресение Христово.