Граждани се събраха пред Съдебната палата в Сливен с искане за осигуряване на закрила на дете по разследване за блудствени действия. Участниците носеха плакати с надписи „Справедливост и закрила за всяка българска майка и нейното дете! Правосъдие без забавяне“, „Всяко дете има право на безопасност и закрила“ и „Детството е свещено пространство и всяко посегателство върху него е морален срив на обществото“.

Протестиращите настояха за бързо и справедливо правосъдие, както и за ефективна защита на децата.

Районната прокуратура в Сливен ръководи досъдебно производство за евентуално извършени блудствени действия спрямо петгодишно дете. По данни на прокуратурата деянието е от 26 октомври 2025 г., а разследването е образувано на следващия ден.

Назначена е комплексна съдебно-медицинска експертиза, чието заключение се очаква да изясни фактите по случая. След това предстои и психолого-психиатрична експертиза на детето, съобщиха от прокуратурата. Очаква се експертите да дадат отговор дали на детето е причинено увреждане и по какъв начин евентуално е настъпило то.

Днес в Районния съд в Сливен беше разгледано и дело за лека телесна повреда над майката на детето, по което обвиняем е бащата. Делото беше отложено и насрочено за нова дата.

Обвиняемият заяви, че е невинен.

Случаят предизвика широк обществен отзвук, като по темата има и политически коментари с призив институциите да упражнят правомощията си своевременно.