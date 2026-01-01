Районната прокуратура в Монтана ще протестира пред Окръжния съд в Монтана мярка за неотклонение „подписка“ спрямо обвиняем за блудство, взета от Районния съд в Лом. Районната прокуратура ще иска от висшестоящия съд да постанови мярка за постоянно задържане, съобщиха от прокуратурата.

При разследването по случая до момента е установено, че на 31 януари 2026 година 53-годишният мъж от квартал „Стадиона“ в Лом е блудствал с две деца от квартала – момиченце на осем и момченце на седем години. Той е влязъл в дома им под предлог, че търси баща им за работа, и се е възползвал от това, че в този момент родителите на децата не си били у дома.

Мъж се размина с „подписка“ за блудство с деца, прокуратурата протестира мярката

След подаден сигнал малко по-късно е бил задържан. В съдебно заседание на 3 февруари Районният съд в Лом е определил за обвиняемия марка за задържане „подписка“, като е отхвърлил искането на прокуратурата за най-тежката мярка „задържане под стража“.

Веднага след оповестяването на решението на съда в Лом на 3 февруари в квартал „Стадиона“ имаше многолюден протест и шествие с искане за постоянно задържане на мъжа. Родители на други деца също подадоха заявителски материал в полицията за блудство спрямо обвиняемия, който живее в „Стадиона“ и има заведение там. Сред протестиращите се чуваха и гласове за принудителното му изселване от квартала.

Тази сутрин пред Съдебната палата в Лом отново имаше протест, като жителите на „Стадиона“ носеха плакати „Не на педофилията“, „Искаме справедливост“, „Постоянно задържане за педофила“, „Защитете децата ни“ и т.н. Протестиращи отправяха заплахи за саморазправа с М.Ф., ако той отново дойде в „Стадиона“.

Делото за разглеждане протеста на прокуратурата срещу решението на Районния съд в Лом е насрочено за 14:00 часа на 9 февруари 2026 година в Окръжния съд в Монтана.