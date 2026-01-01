Временно се преустановява приемът на кучета в общинския приют „Тонка Петрова“ в Шумен поради установен случай на заболяло от гана куче, съобщиха от приюта във фейсбук страницата си.

Мярката се налага поради установен случай на заболяло от гана куче. Предприети са необходимите действия за предотвратяване на риска за разпространение на заболяването и осигуряване на безопасността на животните в приюта.

"Поставяме под карантина и ограничен достъп на приюта от страна на външни лица и доброволци! Абсолютно ограничаваме приема на нови кучета в приюта! Засилваме наблюдението на кучетата за поява на симптоми през целия ден! Засилваме честотата на дезинфекция и почистване", се посочва в публикацията в социалната мрежа.

Шарка по животните в Крумовградско

"Получихме сигнал за болно куче от кв. "Еверест", отидохме на място и установихме, че кучето е в неадекватно състояние със секрети от носа и очите! Прибрахме го в приюта и при направен тест за Гана, същият се оказа положителен. Въпреки изолацията и приложеното симптоматично лечение, кучето почина. Още две кучета от улицата (неваксинирани) след това показаха същите симптоми и тестовете се оказаха положителни. Започнато е лечение", информират в публикацията от приюта.

През април 2025 г. общинският приют за безстопанствени кучета в Перник беше поставен под карантина заради болестта гана. Огнище на заболяването беше констатирано в общинския приют в Кюстендил за безстопанствени кучета през 2024 година.