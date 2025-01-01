Разкриха телефонна измама в Шуменско, съобщиха от ОД на МВР.

На 14 октомври на стационарен телефон на 76-годишен мъж от село Хитрино позвънил непознат. Съобщил му, че негова близка е претърпяла инцидент с автомобил на територията на Румъния и са нужни пари за лечение.

Веднага след това се обадил друг, който казал, че това е измама и поискал номера на мобилния му телефон. Измамникът излъгал, но успял да убеди възрастния мъж, че се обажда от полицията.

Казал му, че трябва да съдейства да се задържи мъжа, който първи му се обадил по телефона. Обяснил, че на адреса му ще отиде цивилен, на когото трябва да предаде това, което му искат измамниците и ще съдейства да ги задържат.

Вечерта в селото е пристигнал мъж, който се срещнал с възрастния жител. 76-гдишният мъж му е предал парична сума и торба с дрехи. 40-годишният се е усъмнил в това, за което бил пратен - да извърши транспортна услуга. Видял, че в торбата освен дрехи има голяма парична сума - 5530 лева и 250 евро.

Подал е сигнал на телефон 112. Изяснено било, че мъжът бил нает по обява за извършване на транспортни услуги, а възрастният мъж останал с впечатление, че говори с цивилен полицай, на когото помага да бъдат задържани престъпници.

Измамата, благодарение на съобразителността на 40-годишния мъж, е предотвратена. По случая се води разследване.