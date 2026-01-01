Семейство с две малки деца пострада тежко при катастрофа на главен път II-73, между селата Риш и Александрово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.
Инцидентът е станал около 15:50 часа на 20 април
Катастрофата е станала при маневра за изпреварване на автомобили. Зад волана на лек автомобил Тойота „Авенсис“ бил 38-годишен мъж от Шумен, който загубил контрол над управлението при завършване на маневрата и излязъл вдясно от пътното платно, където колата се ударила в скат.
След удара в шуменската болница са откарани водачът, 28-годишна жена и двете им деца - момченца на 2 месеца и почти две години.
Майката и бебето са настанени в тежко състояние и опасност за живота в ОАРИЛ.
По-голямото момченце е тежко състояние, с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, забити стъкла по лицето, в съзнание.
Водачът на автомобила е с фрактура на 8 ребрена дъга вляво. Тестван е за алкохол и наркотични вещества и техни аналози, пробите му са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.