В центъра на град Борово, област Русе, да бъде поставен LED дисплей за подобряване на начините на комуникация с гражданите, предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът на града Валентин Панайотов, съобщиха от общинската управа.

Дисплеят ще се използва за различни съобщения, изображения, графики, видеа, както и за друга информация, която може да достигне по-бързо до гражданите.

Панайотов предлага купуването му да бъде заложено в Инвестиционната програма за 2025 г. на Община Борово. Дисплеят е на стойност 13 400 лева, като средствата ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

Предложението му трябва да бъде гласувано от Общинския съвет в Борово.