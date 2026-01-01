Министър Найден Тодоров ще се срещне с представители на културните среди от Русенско.

Инициативата е планирана за сряда, 15 април, когато се отбелязва Световният ден на изкуствата. Събитието се организира от Областната администрация в крайдунавския град, като то е по идея на областния управител Орлин Пенков.

Форумът ще премине под надслов „Културата – двигател за развитие на регионите“ и ще се проведе във Фабрика Култура. Началният час на събитието е 17.00 часа и то е отворено за всеки желаещ да присъства.

Идеята е провеждане на конструктивен диалог по най-наболелите теми в сектора. „Аз и екипът ми имаме желание да превърнем 15 април в отправна точка за дискусия, която излиза извън рамките на формалните чествания и поставя началото на един максимално отворен и прагматичен разговор за бъдещето на културата и нейната значимост за развитието на регионите. Вярвам, че област Русе като регион с безспорни културни традиции и принос за регионалната и национална културна идентичност, има нужда от инициирането на жив, обединяващ и устойчив диалог за своето културно развитие“, споделя Пенков.