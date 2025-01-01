Лек автомобил блъсна полицейска кола на кръстовище в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

При инцидента няма сериозно пострадали.

Произшествието е станало около 18:13 часа на кръстовището между булевардите „Цар Освободител“ и „Неофит Бозвели“.

Полицейският автомобил, с включени светлинен и звуков сигнал, се е движел по бул. „Цар Освободител“ в посока жп гарата, когато е бил ударен в дясната си страна от кола, управлявана от жена на 54 години.

В полицейския автомобил са се намирали трима служители на полицията. Шофьорката на колата и служителите на реда са транспортирани за преглед в Университетска болница „Канев“, откъдето по-късно са освободени за домашно лечение без тежки наранявания.

И двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са дали отрицателен резултат, уточни Малчева. По случая се води проверка, която да установи обстоятелствата и причините за произшествието.