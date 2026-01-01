Сигнал за измама чрез онлайн сделка разследват служители на Второ Районно управление в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

За случая е съобщил представител на фирма със седалище в русенско село. По негови данни от офис на фирмата е била намерена обява за багер, публикувана от частно лице в онлайн платформа за продажба на моторни превозни средства.

След осъществен телефонен контакт с лицето, представило се като продавач, е договорена покупка, като потърпевшият е превел капаро в размер на 500 евро по банкова сметка. Впоследствие връзката с предполагаемия продавач е прекъсната, а обявата е била премахната.

Сигналът е документиран от органите на реда и по случая е образувано досъдебно производство за измама, като са предприети необходимите действия по разследването.