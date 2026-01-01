Двама са задържани с наркотици в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Около 12:30 часа на 8 юни, в хода на полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с дрога, е извършена проверка на двама души в района на ж.к. „Орел“.

Открит е стъклен буркан със зелено-кафява тревиста маса, която при тестване реагира положително на канабис, при проверка на 49-годишен мъж. У 40-годишния е намерен найлонов свитък със суха тревиста маса, реагираща на марихуана.

Започнати са досъдебно производство и бързо производство.