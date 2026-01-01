В избирателни секции в община Самуил са подменени и приведени в съответствие с изискванията параваните за гласуване. Решението е взето след постъпили сигнал и жалба за нарушения в изборния ден, съобщават от Районната избирателна комисия (РИК) в Разград.

Сигналът и жалбата са подадени от представители на две политически сили. В тях се твърди, че в няколко секции в населени места в общината използваните прегради не отговарят на изискванията на Централната избирателна комисия. След проверка от представители на РИК и областната администрация е установено, че нарушения действително са съществували към началото на изборния ден.

На общинската администрация са дадени указания за отстраняването им, като по обед всички несъответстващи съоръжения са били заменени или коригирани така, че да гарантират тайната на вота и да отговарят на нормативните изисквания.

С оглед на своевременно предприетите мерки, РИК е оставила без уважение подадените сигнал и жалба, като е приела, че нарушенията са били отстранени в хода на изборния ден.

От началото на изборния ден в РИК са постъпили пет жалби и сигнали за изборни нарушения. В две секции в общините Разград и Исперих е преустановено гласуването с машина и е преминато към вот изцяло с хартиени бюлетини.

Избирателната активност към 11:00 часа в област Разград е 12,41 процента.