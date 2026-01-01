На сигнал за конфликтна ситуация между двама водачи на автомагистрала „Тракия“ са се отзовали в събота по обяд служители от РУ – Стамболийски.

Мъж е подал сигнал, че в района на пътен възел „Цалапица“ се е наложило да спре управлявания от него автомобил, след като друг шофьор му е засекъл пътя.

Непознатият е слязъл от автомобила си и е започнал саморазправа, като е напръскал потърпевшия с лютив спрей и е напуснал мястото.

При проведени незабавни оперативно-издирвателни действия още същия ден е установена самоличността на 31-годишния извършител на хулиганската проява.

По случая е образувано досъдебно производство.