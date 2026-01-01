Бебе кученце търси своя мил стопанин, който да го обгрижва с любов и топлина в Асеновград, съобщиха от Общината.
Кутрето е на възраст около 30-40 дни. Мъничето все още си няма име.
Община Асеновград
Изоставено в необитаем двор - към момента се намира във Ветеринарна клиника "Еми - Вет".
Всеки, желаещ да го осинови, може да отиде на място и "да се запознае с него".
Проявилите интерес да станат негови стопани, трябва да посетят стая №513 в Общината, където да попълнят необходимите документи.
Инициативата се реализира в продължение на съвместната ползотворна работа между общинската администрация и доброволците, като основната цел е намаляване популацията на безстопанствените кучета.