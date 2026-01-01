Бебе №100 за 2026 година се роди вУМБАЛ „Света Марина“ в Плевен. Малката Андреа е проплакала в 08:50 часа с тегло 3780 грама и ръст 51 сантиметра, съобщиха от лечебното заведение.

Момиченцето е първо дете за Рени Иванова и Антоан Тодоров от Свищов. 24-годишната майка е избрала да роди в Плевен, след като бременността ѝ е проследявана от д-р Йорданка Йорданова.

Раждането е извършено чрез секцио от екип на болницата, а майката и новороденото са получили подаръци от родилното отделение по повод щастливото събитие.

„Избрах УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, защото тук е д-р Йорданова, която проследи бременността ми, и съм много доволна от избора си. Отношението към бременните, към родилките, както и грижите за бебетата и майките са на много високо ниво. Искам да изразя искрената си благодарност към целия екип, който се погрижи за мен и за детето ми“, споделя майката.

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен

От болницата отбелязват, че юбилейното бебе идва на фона на тревожни демографски тенденции в Европа. По данни на Eurostat, публикувани преди дни, през 2024 г. в Европейския съюз са родени 3.55 милиона бебета – с 3.3% по-малко спрямо предходната година.

Коефициентът на плодовитост е спаднал до 1.34 деца на жена – най-ниското ниво от началото на измерванията.

Според лечебното заведение в подобна ситуация доверието на бъдещите родители към болниците и качеството на медицинската грижа стават все по-важни.

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен работи с фокус върху проследяването на бременността, сигурността при раждането и грижата за новородените, посочват още от болницата.