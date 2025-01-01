Трактор и автомобил изгоряха напълно в Радомирско и Перник, съобщиха от полицията.

На 6 септември бил подаден сигнал за пламнал трактор в радомирското с. Николаево. Причината е техническа неизправност. Машината е изгоряла напълно, а е спасен блок със сено.

Предният ден, в района на скоростната магистрала в гр. Перник, по време на движение възникнал пожар в лекотоварен автомобил. До пристигането на екипите на пожарната колата е изгоряла напълно.

Няма пострадали хора.