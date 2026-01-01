В Перник фестивалът на маскарадните игри „Сурва“ навлиза във втория си ден. Дефилетата започнаха в 10:00 часа на площад „Кракра Пернишки“ и ще продължат до 17:00 часа, като ще се представят сурвакарски, кукерски и джамаларски групи от различни краища на страната.

По програма на организаторите, публикувана на официалния сайт surva.org, участниците ще дефилират в шест часови пояса.

Перник кънти от чанове: „Сурва“ – най-големия маскараден фестивал в Европа (ГАЛЕРИЯ)

В интервала от 10:00 до 11:00 часа ще се изявят сурвакарската група „Предрешляци“ от с. Пещера, община Земен, сурвакарската група „Кракра“ от Перник, кукерската група при Народно читалище (НЧ) „Родолюбие - 2006“ от с. Айдемир, община Силистра, както и сурвакарската група от пернишкия квартал Църква.

Между 11:00 и 12:00 часа публиката ще види сурвакарската група при НЧ „В. Левски - 1975“ от с. Зидарци (община Перник), групата от с. Габров дол (община Земен) и сурвакарската група при НЧ „Чичо Стоян - 1927“ от с. Дивотино (община Перник).

В часовия пояс от 12:00 до 13:00 часа ще се представят кукерската група „Старчевата“ от Разлог, кукерската група „Сокол“ от с. Соколица, община Карлово, както и сурвакарската група от с. Витановци, община Перник.

Следобедната програма от 13:00 до 14:00 часа включва сурвакарската група „Джамалджии“ от с. Жабокрът, община Кюстендил, „Сурвакари“ при НЧ „Големи връх - 2025“ от с. Долна Секирна, община Брезник, кукерската група „Хурса“ от с. Буново, община Мирково, както и сурвакарската група от с. Вискяр, община Перник.

В интервала от 14:00 до 15:00 часа ще дефилират кукерската група при НЧ „Просвета - 1922“ от с. Слокощица, община Кюстендил, сурвакарската група при НЧ „Надежда - 1898“ от с. Дивля, община Земен, джамаларската група при НЧ „Зора - 1948“ от с. Ябълково, кукерската група „Дервиши Варвара“ от с. Варвара, както и сурвакарската група „Йорданови АРТ и приятели“ от София.

Фестивалният ден ще завърши с дефилета от 15:00 до 17:00 часа, когато ще се представят кукерската група „Джамалъ“ от с. Равно поле, сурвакарските групи от селата Големо Бучино, Беренде, Чепино и Сопица, както и станчинарската група от квартал „Дълбошница“ в Петрич с ръководител Иван Яръмов.

Заради големия брой участници фестивалните дефилета на „Сурва“ се провеждат за първи път в рамките на два последователни уикенда - на 17 и 18 януари, както и на 24 и 25 януари. Очаква се участие на близо 13 000 души от страната и чужбина.

Паралелно с проявите в Перник се провежда и традиционният общински маскараден празник „Тайнството на Сурва“ в Радомир.