Мъже нападнаха такси с палки в Перник, единият от тях е имал неуредени сметки с клиентка, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че рано сутринта вчера, малко преди 06:00 часа, в пернишкия квартал „Изток“, такси, управлявано от 54-годишен мъж от Перник, е било нападнато от трима мъже непосредствено след спиране пред адрес на ул. „Бучински път“.

Шофьорът превозвал клиентка, която трябвало да бъде закарана до жилищен блок в района. В момента на спирането от входа на сградата внезапно изскочили трима мъже, които започнали да нанасят удари с палки по автомобила.

Изпаднал в силен стрес, таксиметровият шофьор предприел маневри, за да се измъкне от нападението. При опита си да избяга той последователно ударил седем паркирани автомобила в района.

В хода на последвалото разследване е установено, че клиентката на таксито е имала неуредени лични взаимоотношения с един от нападателите – 26-годишен перничанин с криминални прояви. Идентифицирани са и другите двама участници в нападението – 21-годишен мъж, също познат на полицията, и 17-годишен младеж без предишни криминални регистрации.

Тримата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Таксиметровият шофьор е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.