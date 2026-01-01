Баща е арестуван за домашно насилие над дете и майка му, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че сигналът е подаден снощи около 22:00 ч. от 26-годишна жена.

Арестуваха баща и син за побой над две жени в Панагюрище

По нейни данни бащата на детето ѝ налага физически и психически тормоз както над нея, така и над детето им. Служители от Второ РУ са снети сведения от жената, а 37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка.

По трите случая са образувани бързи производства, работата по които продължава под надзора на прокуратурата.