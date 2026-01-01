Разкриха мини наркооранжерия, изградена в апартамент в Монтана, съобщиха от полицията.
На 23 март при спецакция, след получена информация, са направили претърсване в ателие, обитавано от 41-годишен мъж.
Установено е обособено пространство, оборудвано с лампи и нагреватели с цел създаване на условия за отглеждане на растения.
ОД на МВР-Монтана
От малката наркооранжерията са иззети 2 растения от рода на конопа с височина 100 см и 75 см, 4 осветителни тела и торове за подхранване на растенията.
По случая се води разследване.