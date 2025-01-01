Районната прокуратура в Монтана обвини 38-годишен мъж, пребил приятелката си след скандал пред очите на полицаи, съобщиха от обвинението.

Към януари 2025 г. обвиняемият живеел на семейни начала с пострадалата. В късните часове на 25 януари 2025 г. двамата се прибирали след тържество, като се движели в района на ж.к. „Младост“ в града. Скарали се, при което той силно ударил жената, вследствие на което тя паднала и получила кръвотечение в областта на главата.

Свидетели на случилото се станали двама полицейски служители, които по същото време не били на работна смяна.

Те го уведомили, че са представителите на органа на реда и му разпоредили незабавно да преустанови побоя. Обвиняемият реагирал на намесата им агресивно – с нападение, обиди по техен адрес, правел опити да ги удари, но не успял.

На място пристигнали полицаи, които съставили доклад за сигнал за домашно насилие и го арестували.

Пострадалата била транспортирана до болница за преглед, където била констатирана причинената й лека телесна повреда, изразяваща се в охлузвания на носа и ухото.

В хода на започнатото разследване, е бил привлечен за причиняване на телесна повреда при условията на домашно насилие и за хулиганство. Той е осъждан и е изтърпял ефективно наказание лишаване от свобода.

Делото продължава в съда.